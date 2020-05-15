Боевики дважды нарушили "тишину" минометным огнем

15 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С помощью штатного вооружения, украинские военнослужащие прекратили преступные действия оккупационных войск. Враг получил достойный отпор.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг дважды открывал огонь, применив 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения.