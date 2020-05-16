Державний секретар Майкл Помпео опублікував заяву щодо нових санкцій проти Huawei.

Джерело: сайт Держдепартаменту США

Дослівно: "Уряд США сьогодні зробив ще один крок, щоб захистити національну безпеку країни і цілісність мереж 5G, розширивши правило про прямі іноземні товари Міністерства торгівлі США, щоб заборонити Huawei обходити закони США. Ми не потерпимо спроб Комуністичної партії Китаю підірвати недоторканність приватного життя наших громадян або цілісність мереж 5G в усьому світі.

Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій та допомозі Ірану ухилитися від санкцій..

Деталі: відтепер компанії, що бажають продати певну продукцію Huawei, вироблену за технологією США, повинні отримати ліцензію від Сполучених Штатів.

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