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Держдеп США анонсував нові санкції проти Huawei

Субота, 16 травня 2020, 04:54

Державний секретар Майкл Помпео опублікував заяву щодо нових санкцій проти Huawei.

Джерело: сайт Держдепартаменту США

Дослівно: "Уряд США сьогодні зробив ще один крок, щоб захистити національну безпеку країни і цілісність мереж 5G, розширивши правило про прямі іноземні товари Міністерства торгівлі США, щоб заборонити Huawei обходити закони США. Ми не потерпимо спроб Комуністичної партії Китаю підірвати недоторканність приватного життя наших громадян або цілісність мереж 5G в усьому світі.

Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій та допомозі Ірану ухилитися від санкцій.. 

Деталі: відтепер компанії, що бажають продати певну продукцію Huawei, вироблену за технологією США, повинні отримати ліцензію від Сполучених Штатів.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни.
  • Компанія Huawei Technologies Co Ltd була внесена список компаній, торгівля з якими забороняється.
  • Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.
  • Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Теми: США
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