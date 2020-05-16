Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei

Государственный секретарь Майкл Помпео опубликовал заявление касательно новых санкций США против Huawei.

Источник: сайт Госдепартамента США

Дословно: "Правительство США сегодня сделал еще один шаг, чтобы защитить национальную безопасность страны и целостность сетей 5G, расширив правило о прямых иностранных товары Министерства торговли США, чтобы запретить Huawei обходить законы США. Мы не потерпим попыток Коммунистической партии Китая подорвать неприкосновенность частной жизни наших граждан или целостность сетей 5G во всем мире.

Huawei является ненадежным поставщиком и инструментом Коммунистической партии Китая, компания обязана выполнять ее приказы. Министерство юстиции обвиняет Huawei в краже американских технологий и помощи Ирана уклониться от санкций.."

Детали: отныне компании, желающие продать определенную продукцию Huawei, произведенную по технологии США, должны получить лицензию от Соединенных Штатов.

Напомним: