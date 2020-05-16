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В Украине снова подскочило суточное количество больных COVID

Суббота, 16 мая 2020, 09:26
В Украине снова подскочило суточное количество больных COVID

За прошедшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500.

Источник: Система СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса

Детали: В течение суток 21 человек умер и 433 пациента выздоровели. По данным Минздрава, это количество выздоровевших самое высокое за время эпидемии в стране.

Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4 906 выздоровели, 497 погибли.

Из них заболели 1 269 детей и 3 512 медиков. Среди умерших - 25 медработников.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели)

Волынская обл. - 599 (149 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели)

Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели)

Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели)

Киев - 2221 (222 выздоровели)

Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели)

Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (18 выздоровели)

Львовская обл. - 969 (186 выздоровели)

Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 734 (43 выздоровели)

Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели)

Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели)

Сумская обл. - 161 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели)

Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели)

Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели)

Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели)

Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

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Напомним:

  • По состоянию на пятницу, 15 мая в Украине количество больных коронавирусом превысило количество выздоровлений.
  • Руководители медучреждений не предоставляют объективную информацию о зараженных коронавирусном медиках.

Светлана Кизилова, УП

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Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019Украинакарантин
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