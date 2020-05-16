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У російському парку з храмом РПЦ все ж розмістять мозаїку зі Сталіним

Субота, 16 травня 2020, 10:44
У російському парку з храмом РПЦ все ж розмістять мозаїку зі Сталіним

Російська православна церква прийняла рішення не розміщувати мозаїку із зображенням Йосипа Сталіна в головному храмі Збройних сил РФ, який був побудований в парку в Московській області, але радянський диктатор буде прикрашати музей на території комплексу.

Джерело: "РІА Новости"

Деталі: За словами глави експертної ради РПЦ по церковному мистецтву, архітектурі і реставрації Леонідп Калініна, мозаїку із зображенням Йосипа Сталіна, яку спочатку планувалося встановити в одному з приміщень церкви, вирішено перенести в музей на території комплексу.

Пряма мова: "Ми все ж вирішили, що в музеї доречніше, ніж у храмі. Навіщо народжувати якесь протистояння і розбрат в народі? У такій ситуації, коли дійсно пристрасті розгорілися і неприйняття відверте виникло, ну, значить, не потрібно це".

 
 

Передісторія: За початковим задумом в храмі РПЦ повинні були з'явитися мозаїчні зображення різних історичних особистостей. Портрет Сталіна, наприклад, повинен був розміститися на панно, що зображує "парад перемоги" в червні 1945 року.

Крім Сталіна зобразити планувалося президента Володимира Путіна, а також міністра оборони Сергія Шойгу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіярелігіяСталін
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