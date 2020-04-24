В главном храме Вооруженных сил России будут мозаики Путина и Сталина

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Пятница, 24 апреля 2020, 17:16

В главном храме Вооруженных сил России будут мозаичные изображения президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина.

Источник: РБК

Детали: На стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России появятся мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.

Изображение на стенах храмов исторических событий и исторических личностей является традицией, заявил настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан.

В частности портреты Путина и Шойгу появятся в композиции "Бескровное присоединение Крыма в 2014 году".

Сталин появится в композиции "Парад Победы".

По словам председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, с Путиным и Шойгу их появление на мозаике не согласовывалось.

Что было раньше: Ранее стало известно, что в главном храме Вооружённых сил России появились изображения серпа и молота на витражах.

Также сообщалось, что в оформлении комплекса главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке будут использованы фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим.


Темы: Росcия Путин Сталин аннексия Крым


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