Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В российском парке с храмом РПЦ все же разместят мозаику со Сталиным

Суббота, 16 мая 2020, 10:44
В российском парке с храмом РПЦ все же разместят мозаику со Сталиным

Российская православная церковь приняла решение не размещать мозаику с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ, который был построен в парке в Московской области, но советский диктатор будет украшать музей на территории комплекса.

Источник: "РИА Новости"

Детали: По словам главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонидп Калинина, мозаику с изображением Иосифа Сталина, которую изначально планировалось установить в одном из помещений церкви, решено перенести в музей на территории комплекса.

Прямая речь: "Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, ну, значит, не нужно это".

 
 

Предыстория: По первоначальному замыслу в храме РПЦ должны были появиться мозаичные изображения различных исторических личностей. Портрет Сталина, например, должен был разместиться на панно, изображающем "парад победы" в июне 1945 года.

Помимо Сталина изобразить планировалось президента Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиярелигияСталин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Росcия
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: