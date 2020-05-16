В российском парке с храмом РПЦ все же разместят мозаику со Сталиным

Российская православная церковь приняла решение не размещать мозаику с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ, который был построен в парке в Московской области, но советский диктатор будет украшать музей на территории комплекса.

Источник: "РИА Новости"

Детали: По словам главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонидп Калинина, мозаику с изображением Иосифа Сталина, которую изначально планировалось установить в одном из помещений церкви, решено перенести в музей на территории комплекса.

Прямая речь: "Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, ну, значит, не нужно это".

Предыстория: По первоначальному замыслу в храме РПЦ должны были появиться мозаичные изображения различных исторических личностей. Портрет Сталина, например, должен был зарместиться на панно, изображающем "парад победы" в июне 1945 года.

Помимо Сталина изобразить планировалось президента Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу.