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Кількість смертей від коронавірусу в Києві збільшилася до 45

Субота, 16 травня 2020, 11:43

За останніми даними Київ став лідером по новим випадкам захворювання на Covid-19, при цьому за останню добу в Києві ще двоє людей загинули від цієї недуги, загальна кількість летальних випадків – 45.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Після зафіксованого осередку захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу в столиці - в поганому сенсі вражаюча... Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 153 людини. Серед них – 17 медиків. Померли за минулу добу двоє людей. Загалом у столиці 45 летальних випадків".

Деталі: На сьогодні в Києві вже 2 221 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Серед тих, що захворіли:

- 106 жінок віком від 21 до 77 років. Та 17 дівчат - від 5 до 17 років.

- 30 чоловікiв віком від 19 до 68 років.

Більше половини людей, у яких підтвердили захворювання, - вихованки та працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчат.

У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за минулу добу 22 людини. Усього коронавірус у Києві подолали 222 мешканці міста.

Найбільше хворих, через осередок в інтернаті, зафіксували в Дарницькому районі - 87 людей. Але багато і в Дніпровському - 16 та Деснянському - 15 випадків захворювання.

 

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 15 травня, найбільше захворювань на COVID-19 було виявлено в столиці – 153 випадки із 528 по всій Україні.
  • За даними МОЗ, керівники медзакладів не надають об'єктивну інформацію про кількість медиків, що заразилися коронавірусом.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірусепідемія


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