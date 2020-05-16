Количество смертей от коронавируса в Киеве увеличилось до 45
По последним данным Киев стал лидером по новым случаям заболевания Covid-19, при этом за последние сутки в Киеве еще два человека погибли от этой болезни, общее количество летальных случаев - 45.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь: "После зафиксированного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая... Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев".
Детали: Сегодня в Киеве уже 2 221 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
- 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет. И 17 девушек - от 5 до 17 лет.
- 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.
Более половины людей, у которых подтвердили заболевание - воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек.
В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.
Больше всего больных, через очаг в интернате, зафиксировали в Дарницком районе - 87 человек. Но много и в Днепровском - 16 и Деснянском - 15 случаев заболевания.
Напомним:
- За прошедшие сутки, 15 мая, больше сего заболевших COVID-19 было обнаружено в столице - 153 случая из 528 по всей Украине.
- По данным Минздрава, руководители медучреждений не предоставляют объективную информацию о количестве медиков, заразившихся коронавирусом.