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Количество смертей от коронавируса в Киеве увеличилось до 45

Суббота, 16 мая 2020, 11:43

По последним данным Киев стал лидером по новым случаям заболевания Covid-19, при этом за последние сутки в Киеве еще два человека погибли от этой болезни, общее количество летальных случаев - 45.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "После зафиксированного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая... Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев".

Детали: Сегодня в Киеве уже 2 221 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

- 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет. И 17 девушек - от 5 до 17 лет.

- 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Более половины людей, у которых подтвердили заболевание - воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека. Всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.

Больше всего больных, через очаг в интернате, зафиксировали в Дарницком районе - 87 человек. Но много и в Днепровском - 16 и Деснянском - 15 случаев заболевания.

 

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 15 мая, больше сего заболевших COVID-19 было обнаружено в столице - 153 случая из 528 по всей Украине.
  • По данным Минздрава, руководители медучреждений не предоставляют объективную информацию о количестве медиков, заразившихся коронавирусом.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирусэпидемия


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