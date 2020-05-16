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Спад епідемії коронавірусу в Україні очікується в кінці травня – науковці

Субота, 16 травня 2020, 12:45
Спад епідемії коронавірусу в Україні очікується в кінці травня – науковці

Команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського прогнозує можливий початок спаду пандемії коронавірусу на третю декаду травня.

Джерело: пресслужба КПІ з посиланням результати прогнозного моделювання з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation

Деталі: Науковці виявили, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу (з 6 травня по 20 травня) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" – 400-550 нових інфікованих людей на день.

 
Щоденна кількість зареєстрованих випадків захворювань громадян України на коронавірус

Дослівно: "За результатами прогнозного моделювання команди проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії. Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щоденно видужалих людей буде стійко більшою кількості щоденно інфікованих).

Для міста Києва, протягом п’ятнадцятиденного відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) процес розвитку пандемії поки що є більш нестаціонарним з ймовірним зниженням його волатильності і набуттям більш чіткого лінійного характеру на наступному тижні з рівнем "плато" – 40-50 нових інфікованих на день.

Кількість щоденно видужалих людей в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей (14.05.20 цей баланс одноденно був навіть позитивним). Команда проєкту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії".

  
Прогнозування кількості хворих на коронавірус в Україні

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Нагадаємо: За минулу добу, 15 травня, найбільше захворювань на COVID-19 було виявлено в столиці – 153 випадки з 528 по всій Україні.

Українська правда

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Теми: епідеміяУкраїнаКиївкоронавірус
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