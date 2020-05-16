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Спад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая - ученые

Суббота, 16 мая 2020, 12:45
Спад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая - ученые

Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая.

Источник: пресс-служба КПИ со ссылкой на результаты прогнозного моделирования с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation

Детали: Ученые обнаружили, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (с 6 мая по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных людей в день.

 
Ежедневное количество зарегистрированных случаев заболеваний граждан Украины

Дословно: "По результатам прогнозного моделирования команды проекта "ФОРСАЙТ COVID-19", такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных).

Для города Киева, в течение пятнадцатидневного отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проэкта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что укажет на начало спада пандемии".

 
Прогнозирование количества больных коронавирусом в Украине

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Напомним: За прошедшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавирусом, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500.

Украинская правда

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Темы: эпидемияУкраинаКиевкоронавирус
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