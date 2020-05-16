ООС: два обстріли, без втрат

У суботу збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського ворог використав заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новотроїцького окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.