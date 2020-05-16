ООС: два обстріли, без втрат
У суботу збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новгородського ворог використав заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новотроїцького окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.