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ООС: два обстрела, без потерь

Суббота, 16 мая 2020, 17:32
ООС: два обстрела, без потерь

В субботу вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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