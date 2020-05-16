ООС: два обстрела, без потерь
В субботу вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, потери противника уточняются.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.