Киев и область - лидеры по распространению коронавируса

За минувшие сутки больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировані в Киеве и Киевской области.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 59, Киевской области - 54, Львовской - 50 и в Черновицкой - 47".

Детали: По его словам, в целом по 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случая заболевания Covid-19, на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.

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Напомним: Эпохой ранее, 15 мая, наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано также в Киеве - 153, Киевской области - 49 и Черновицкой области - 47.