Все разделы
Укр / Рус

Киев и область - лидеры по распространению коронавируса

Воскресенье, 17 мая 2020, 10:48

За минувшие сутки больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировані в Киеве и Киевской области.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 59, Киевской области - 54, Львовской - 50 и в Черновицкой - 47".

Детали: По его словам, в целом по 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случая заболевания Covid-19, на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: Эпохой ранее, 15 мая, наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано также в Киеве - 153, Киевской области - 49 и Черновицкой области - 47.

Светлана Кизилова, УП
Темы: эпидемияКиевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину включили в Комитет по здравоохранению ЕС

инфографикаЗа сутки в Украине обнаружили значительно меньше больных Covid

На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ

Патруль ОБСЕ еле спрятался от обстрела на территории ОРЛО

Законопроект о референдуме могут рассмотреть через несколько недель – Разумков

Вицепремьер: Ждем помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума

Все главные новости...
эпидемия
Украину включили в Комитет по здравоохранению ЕС
Во Франции за сутки от коронавируса умерли менее 100 человек
В МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после COVID-19
Последние новости
10:48
Киев и область - лидеры по распространению коронавируса
10:43
В России заявили, что изобрели способ маскировки военной техники под сугробы
10:34
Украину включили в Комитет по здравоохранению ЕС
10:30
Во Франции за сутки от коронавируса умерли менее 100 человек
10:26
В МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после COVID-19
09:21
В Роттердаме провели онлайн-концерт Евровидения и объявили место конкурса 2021
08:40
инфографикаЗа сутки в Украине обнаружили значительно меньше больных Covid
08:35
SpaceX перенесла запуск очередной партии интернет-спутников изз-за спецоперации Пентагона
08:17
Обстрелы на Донбассе: под Авдеевкой боевики ранили украинского бойца
08:00
Главные новости субботы и ночи: рост числа больных COVID-19, надбавки медикам
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!