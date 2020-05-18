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Верховний лідер Ірану пообіцяв вигнати американців із Іраку та Сирії

Понеділок, 18 травня 2020, 05:29

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї заявив, що американців виженуть із Іраку та Сирії. 

Джерело: Reuters

Деталі: Таким чином Хаменеї вимагає від США вивести війська із Близького Сходу. 

Він вважає, що дії Сполучених Штатів у Афганістані, Іраку та Сирії стали причиною ненависті до американців. Вказані заяви лідер країни озвучив під час зустрічі із студентами.

Нагадаємо:

  • 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед загиблих - іранський генерал Касем Сулеймані.
  • Сулеймані був командиром організації, яку адміністрація Трампа вважає терористичною.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".
  • Пізніше Трамп заявив, що США можуть завдати ударів по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран проведе атаки по американцях або об'єктам США.

Українська правда
Теми: ІранСША


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