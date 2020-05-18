Верховний лідер Ірану пообіцяв вигнати американців із Іраку та Сирії

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї заявив, що американців виженуть із Іраку та Сирії.

Джерело: Reuters

Деталі: Таким чином Хаменеї вимагає від США вивести війська із Близького Сходу.

Він вважає, що дії Сполучених Штатів у Афганістані, Іраку та Сирії стали причиною ненависті до американців. Вказані заяви лідер країни озвучив під час зустрічі із студентами.

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