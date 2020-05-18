Верховний лідер Ірану пообіцяв вигнати американців із Іраку та Сирії
Понеділок, 18 травня 2020, 05:29
Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї заявив, що американців виженуть із Іраку та Сирії.
Джерело: Reuters
Деталі: Таким чином Хаменеї вимагає від США вивести війська із Близького Сходу.
Він вважає, що дії Сполучених Штатів у Афганістані, Іраку та Сирії стали причиною ненависті до американців. Вказані заяви лідер країни озвучив під час зустрічі із студентами.
Нагадаємо:
- 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед загиблих - іранський генерал Касем Сулеймані.
- Сулеймані був командиром організації, яку адміністрація Трампа вважає терористичною.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".
- Пізніше Трамп заявив, що США можуть завдати ударів по 52 іранських об'єктах, якщо Тегеран проведе атаки по американцях або об'єктам США.
Українська правда