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Верховный лидер Ирана пообещал выгнать американцев из Ирака и Сирии

Понедельник, 18 мая 2020, 05:29
Верховный лидер Ирана пообещал выгнать американцев из Ирака и Сирии

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что американцев выгонят из Ирака и Сирии.

Источник: Reuters

Детали: Таким образом Хаменеи требует от США вывести войска из Ближнего Востока.

Он считает, что действия США в Афганистане, Ираке и Сирии стали причиной ненависти к американцам. Указанные заявления лидер страны озвучил во время встречи со студентами.

Напомним:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди погибших - иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую администрация Трампа считает террористической.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • Позже Трамп заявил, что США могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцах или объектам США.

Украинская правда

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Темы: ИранСША
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