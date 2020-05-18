Верховный лидер Ирана пообещал выгнать американцев из Ирака и Сирии

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что американцев выгонят из Ирака и Сирии.

Источник: Reuters

Детали: Таким образом Хаменеи требует от США вывести войска из Ближнего Востока.

Он считает, что действия США в Афганистане, Ираке и Сирии стали причиной ненависти к американцам. Указанные заявления лидер страны озвучил во время встречи со студентами.

Напомним: