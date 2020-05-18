Верховный лидер Ирана пообещал выгнать американцев из Ирака и Сирии
Понедельник, 18 мая 2020, 05:29
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что американцев выгонят из Ирака и Сирии.
Источник: Reuters
Детали: Таким образом Хаменеи требует от США вывести войска из Ближнего Востока.
Он считает, что действия США в Афганистане, Ираке и Сирии стали причиной ненависти к американцам. Указанные заявления лидер страны озвучил во время встречи со студентами.
Напомним:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди погибших - иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую администрация Трампа считает террористической.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- Позже Трамп заявил, что США могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцах или объектам США.
Украинская правда