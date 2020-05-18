Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що дійсно веде перемовини щодо створення політичної сили за участі мерів інших міст.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу ICTV

Пряма мова: "Так, ми справді спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли би представити цю політичну силу".

Що передувало: Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення "партії мерів".

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