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Кличко підтвердив наміри створити "партію мерів"

Понеділок, 18 травня 2020, 07:47
Кличко підтвердив наміри створити партію мерів

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що дійсно веде перемовини щодо створення політичної сили за участі мерів інших міст.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу ICTV

Пряма мова: "Так, ми справді спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли би представити цю політичну силу". 

Що передувало: Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення "партії мерів".

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Чемпіон міста. Як Кличко втримав Київ

Нагадаємо:

  • Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, він випереджає Сергія Притулу та Олександра Ткаченка в уподобаннях виборців.

Українська правда

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Теми: Віталій Кличкопартіїмісцева владавибориКиїв
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