Усі розділи
Укр / Рус

Кличко підтвердив наміри створення "партії мерів"

Понеділок, 18 травня 2020, 07:47

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що дійсно веде перемовини щодо створення політичної сили за участі мерів інших міст.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу ICTV

Пряма мова: "Так, ми справді спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли би представити цю політичну силу". 

Що передувало: Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення "партії мерів".

Читати також: Чотири штаби "Слуги народу": як організована підготовка до місцевих виборів у Зеленського

Чемпіон міста. Як Кличко втримав Київ

Нагадаємо:

  • Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, він випереджає Сергія Притулу та Олександра Ткаченка в уподобаннях виборців.

Українська правда
Теми: Віталій Кличкопартіїмісцева владавибориКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

П’ять людей померли від коронавірусу на Буковині

62 країни, включаючи Україну, вимагають розслідувати походження коронавірусу

На Донбасі поранено ще одного українського воїна

Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН щодо збитого літака МАУ – МЗС

МЗС просить світ допомогти припинити репресії РФ у Криму й на Донбасі

Колишнього посла Китаю в Україні знайшли мертвим в Ізраїлі

Усі головні новини...
Віталій Кличко
Епідемія у Києві: Кличко розповів, скільки життів забрав коронавірус за день
Кількість смертей від коронавірусу в Києві збільшилася до 45
У Києві масовий спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: майже сотня хворих
Останні новини
07:47
Кличко підтвердив наміри створення "партії мерів"
07:17
Російські окупанти поранили трьох українських військових – ООС
06:23
За день на Рівненщині підтвердили ще 26 випадків COVID-19
05:29
Верховний лідер Ірану пообіцяв вигнати американців із Іраку та Сирії
04:43
Пандемія: у світі 2,6 млн хворих
03:35
У Пентагоні готуються до другої хвилі коронавірусу
02:45
У Китаї назвали можливу причину смерті посла в Ізраїлі
01:57
На Житомирщині фіксують зростання динаміки поширення COVID-19
01:28
ВідеоУ Канаді розбився літак військово-повітряних сил 
00:49
Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб
Усі новини...