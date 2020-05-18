Кличко подтвердил намерения создать "партию мэров"

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.

Источник: Кличко в эфире телеканала ICTV

Прямая речь: "Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу".

Что предшествовало: Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров".

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Напомним: