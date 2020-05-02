Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міський голова Черкас: Між мерами ходять розмови про створення партії

Субота, 2 травня 2020, 22:12
Міський голова Черкас: Між мерами ходять розмови про створення партії

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявляє, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення партії мерів.

Джерело: інтерв'ю Бондаренка "Українській правді"

Пряма мова: "Я відверто скажу, що чув про створення партії мерів. Між мерами такі розмови ходять".

"Я не знаю, хто цим займається. Зрозуміло, що мери між собою про це говорять".

Деталі: Водночас Бондаренко зазначив, що з ним ніхто з приводу майбутньої партії не спілкувався.

При цьому він вважає, що центральна влада сьогодні боїться мерів.

Пряма мова: "Сьогодні надзвичайно нормальний діалог між мерами і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період коронавірусу зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий".

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками
  • Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
  • Пізніше він оприлюднив повістку на допит. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкасимісцева владавиборипартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Черкаси
Схема ухиляння від призову: чоловіків фіктивно зараховували в студенти у Черкасах
Двоє правоохоронців підозрюються у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в Черкасах
Черкаський "Азот" у січні-лютому збільшив виробництво на 23%, порівняно з довоєнним рівнем
Останні новини
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
Усі новини...
Реклама: