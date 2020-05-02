Міський голова Черкас: Між мерами ходять розмови про створення партії

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявляє, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення партії мерів.

Джерело: інтерв'ю Бондаренка "Українській правді"

Пряма мова: "Я відверто скажу, що чув про створення партії мерів. Між мерами такі розмови ходять".

"Я не знаю, хто цим займається. Зрозуміло, що мери між собою про це говорять".

Деталі: Водночас Бондаренко зазначив, що з ним ніхто з приводу майбутньої партії не спілкувався.

При цьому він вважає, що центральна влада сьогодні боїться мерів.

Пряма мова: "Сьогодні надзвичайно нормальний діалог між мерами і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період коронавірусу зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий".

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