Міський голова Черкас: Між мерами ходять розмови про створення партії
Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявляє, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення партії мерів.
Джерело: інтерв'ю Бондаренка "Українській правді"
Пряма мова: "Я відверто скажу, що чув про створення партії мерів. Між мерами такі розмови ходять".
"Я не знаю, хто цим займається. Зрозуміло, що мери між собою про це говорять".
Деталі: Водночас Бондаренко зазначив, що з ним ніхто з приводу майбутньої партії не спілкувався.
При цьому він вважає, що центральна влада сьогодні боїться мерів.
Пряма мова: "Сьогодні надзвичайно нормальний діалог між мерами і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період коронавірусу зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий".
Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
- У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками.
- Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
- Пізніше він оприлюднив повістку на допит.