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Росіяни в ТКГ називають своїх "підопічних" просто Донецьк і Луганськ – Резніков

Понеділок, 18 травня 2020, 11:31

Перший заступник голови делегації України в Тристоронньої контактній групі, віце-прем'єр Олексій Резніков наголошує, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей не є суб'єктами переговорів, що підтверджує своїм ставленням до них і Росія.

Джерело: інтерв'ю Рєзнікова агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я вам скажу, вони (ОРДЛО – ред.) настільки не суб'єктні, що навіть країна-агресор не визнає ніякої їхньої суб'єктності. Представники Російської Федерації навіть у Мінському процесі називають своїх "запрошених" за назвами двох міст: кажуть "Донецьк" і "Луганськ". Усе.

Хоча в самому Мінському тексті написано "представники окремих районів Донецької та Луганської областей".

Деталі: Резніков повідомив, що під час розмов з представниками Російської Федерації на переговорах у кулуарах неодноразово чув від них вислів "наші підопічні".

За його словами, росіяни в ТКГ "ставляться до представників ОРДЛО як до своїх підопічних, причому зі зневагою: хто господар і начальник, а хто підлеглий – там очевидно".

Теми: ТКГДонбасОРДЛОРосіяМінські угоди


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