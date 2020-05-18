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Укр / Рус

Россияне в ТКГ называют своих "подопечных" просто "Донецк" и "Луганск" – Резников

Понедельник, 18 мая 2020, 11:31

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников подчеркивает, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговоров, что подтверждает своим отношением к ним и Россия.

Источник: интервью Резникова агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я вам скажу, они (ОРДЛО – ред.) настолько не субъектны, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих "приглашенных" по названиям двух городов: говорят "Донецк" и "Луганск". Всё.

Хотя в самом Минском тексте написано "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Детали: Резников сообщил, что во время разговоров с представителями Российской Федерации на переговорах в кулуарах неоднократно слышал от них выражение "наши подопечные".

По его словам, россияне в ТКГ "относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением: кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно".

Темы: ТКГДонбассОРДЛОРосcияМинские соглашения


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