Усі розділи
Укр / Рус

Представники ОРДЛО в ТКГ повинні мати "суспільну легітимність" – Резніков

Понеділок, 18 травня 2020, 11:59

Представники ОРДЛО від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ в Мінську в якості запрошених осіб, обов'язково повинні мати як юридичну, так і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних Україні територій.

Джерело: перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "При прийнятті рішення главою делегації або президентом України має бути відчуття, що у цих людей є і суспільна легітимність, і суспільне визнання. Дуже важливо, щоб ця довіра була, звичайно, у жителів Донбасу з обох сторін лінії зіткнення. Але і при цьому необхідно розуміння, що нам необхідна безпечна реінтеграція. тобто, якщо це безпечно для цілісності країни, якщо це безпечно для її державного устрою, спокою і стабільності".

Деталі: За словами Резнікова, це будуть люди тих родів діяльності, які легко "заміряти": священики, правозахисники, журналісти, юристи, активісти, представники культури, спорту.

Віце-прем'єр також зазначив, що представники від України повинні бути з цих окремих районів Донецької та Луганської областей: "жили, проживали, були прописані, зареєстровані". Остаточні критерії ще обговорюються.

Крім того, Рєзніков зазначив, що теоретично Україна може запросити в ТКГ і обраних на законних виборах у 2010 році мерів, голів місцевих рад, якщо вони будуть відповідати критерію суспільної легітимності.

При цьому віце-прем'єр заявив, що українська сторона не буде враховувати думку протилежної сторони при прийнятті цього рішення, оскільки РФ шість років запрошує в ТКГ тих "запрошених", яких вважає за потрібне, і думки України ніхто не питав.

Що передувало: 15 травня на зустрічі з послами G7 та главою представництва ЄС в Україні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема, з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які "можуть представляти Донецьку та Луганську області і покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".

Теми: ТКГМінські угодиДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ СБУ кажуть, що викликали Стерненка не для підозри: під стінами будівлі акція

Пляжному сезону бути! Головний лікар розповів, за яких умов можна буде купатися

За минулу добу 21 українець помер від коронавірусу

Кличко підтвердив наміри створити "партію мерів"

П’ять людей померли від коронавірусу на Буковині

62 країни, включаючи Україну, вимагають розслідувати походження коронавірусу

Усі головні новини...
ТКГ
Росіяни в ТКГ називають своїх "підопічних" просто "Донецьк" і "Луганськ" – Резніков
На перемовинах у Мінську домовлятимуться про регламент реалізації рішень – ЗМІ
Москва заявила, що Київ "витискає" представників бойовиків із ТКГ
Останні новини
12:29
відеоПоліція Берліна перекрила вулицю заради стада диких кабанів
12:14
Кличко розповів, що має статися, щоб відкрилися ТЦ у Києві
12:13
інфографіка Українці найбільше недовіряють Порошенку, Тимошенко і Вакарчуку
12:12
інфографікаЧерез рік президентства Зеленському все ще довіряють найбільше українців
12:07
На коронавірус захворів ще 41 киянин, Кличко назвав райони-рекордсмени
12:04
Резніков запрошує "Голос" та інші фракції до участі у зустрічах ТКГ
12:03
68% українців вважають себе щасливими. Результати соціологічного дослідження
11:59
Представники ОРДЛО в ТКГ повинні мати "суспільну легітимність" – Резніков
11:48
НАБУ отримало доступ до службових записок про мільйонні премії в "Нафтогазі" – ЗМІ
11:31
Росіяни в ТКГ називають своїх "підопічних" просто Донецьк і Луганськ – Резніков
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!