Представники ОРДЛО в ТКГ повинні мати "суспільну легітимність" – Резніков

Представники ОРДЛО від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ в Мінську в якості запрошених осіб, обов'язково повинні мати як юридичну, так і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних Україні територій.

Джерело: перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "При прийнятті рішення главою делегації або президентом України має бути відчуття, що у цих людей є і суспільна легітимність, і суспільне визнання. Дуже важливо, щоб ця довіра була, звичайно, у жителів Донбасу з обох сторін лінії зіткнення. Але і при цьому необхідно розуміння, що нам необхідна безпечна реінтеграція. тобто, якщо це безпечно для цілісності країни, якщо це безпечно для її державного устрою, спокою і стабільності".

Деталі: За словами Резнікова, це будуть люди тих родів діяльності, які легко "заміряти": священики, правозахисники, журналісти, юристи, активісти, представники культури, спорту.

Віце-прем'єр також зазначив, що представники від України повинні бути з цих окремих районів Донецької та Луганської областей: "жили, проживали, були прописані, зареєстровані". Остаточні критерії ще обговорюються.

Крім того, Рєзніков зазначив, що теоретично Україна може запросити в ТКГ і обраних на законних виборах у 2010 році мерів, голів місцевих рад, якщо вони будуть відповідати критерію суспільної легітимності.

При цьому віце-прем'єр заявив, що українська сторона не буде враховувати думку протилежної сторони при прийнятті цього рішення, оскільки РФ шість років запрошує в ТКГ тих "запрошених", яких вважає за потрібне, і думки України ніхто не питав.

Що передувало: 15 травня на зустрічі з послами G7 та главою представництва ЄС в Україні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що на наступній зустрічі ТКГ Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема, з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які "можуть представляти Донецьку та Луганську області і покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".