Представители ОРДЛО в ТКГ должны иметь "общественную легитимность" – Резников

Представители ОРДЛО от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске в качестве приглашенных лиц, обязательно должны иметь как юридическую, так и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных Украине территорий.

Источник: первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "При принятии решения главой делегации или президентом Украины должно быть ощущение, что у этих людей есть и общественная легитимность, и общественное признание. Очень важно, чтобы это доверие было, конечно, у жителей Донбасса с обеих сторон линии соприкосновения. Но и при этом необходимо понимание, что нам необходима безопасная реинтеграция. То есть, если это безопасно для целостности страны, если это безопасно для ее государственного устройства, спокойствия и стабильности".

Детали: По словам Резникова, это будут люди тех родов деятельности, которые легко "замерить": священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта.

Вице-премьер также отметил, что представители от Украины должны быть из этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей: "жили, проживали, были прописаны, зарегистрированы". Окончательные критерии еще обсуждаются.

Кроме того, Резников указал, что теоретически Украина может пригласить в ТКГ и избранных на законных выборах в 2010 году мэров, глав местных советов, если они будут соответствовать критерию общественной легитимности.

При этом вице-премьер заявил, что украинская сторона не будет учитывать мнение противоположной стороны при принятии этого решения, поскольку РФ шесть лет приглашает в ТКГ тех "приглашенных", которых считает нужным, и мнение Украины никто не спрашивал.

Что предшествовало: 15 мая на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности, из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".