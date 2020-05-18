В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

Влада розглядає можливість відновлення роботи громадського транспорту, але не по всій країні одночасно.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з главою держави розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.

Голова МОЗ Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.

Пряма мова Володимира Зеленського: "Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку".

Що передувало: МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину: запроваджувати їх зможуть не синхронно по всій країні, а залежно від регіональної ситуації. Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував три етапи запуску громадського транспорту.

Чому це важливо: Після запровадження першого етапу пом’якшень карантину на вулицях зокрема Києва різко збільшилася кількість приватного транспорту та утворилися величезні затори. Мер столиці закликав уряд дозволити роботу метро із 25 травня. Водночас міністр інфраструктури зазначив, що вважає такий крок передчасним. Очільник Дніпра Борис Філатов закликав уряд дозволити повноцінну роботу транспорту. Міська влада Харкова також виступила за швидше відриття метро.