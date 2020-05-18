Усі розділи
Укр / Рус

В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

Понеділок, 18 травня 2020, 13:23

Влада розглядає можливість відновлення роботи громадського транспорту, але не по всій країні одночасно.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з главою держави розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.

Голова МОЗ Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.

Пряма мова Володимира Зеленського: "Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку".

Що передувало: МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину: запроваджувати їх зможуть не синхронно по всій країні, а залежно від регіональної ситуації. Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував три етапи запуску громадського транспорту.

Чому це важливо: Після запровадження першого етапу пом’якшень карантину на вулицях зокрема Києва різко збільшилася кількість приватного транспорту та утворилися величезні затори. Мер столиці закликав уряд дозволити роботу метро із 25 травня. Водночас міністр інфраструктури зазначив, що вважає такий крок передчасним. Очільник Дніпра Борис Філатов закликав уряд дозволити повноцінну роботу транспорту. Міська влада Харкова також виступила за швидше відриття метро.

Українська правда
Теми: карантинтранспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах

інфографікаУкраїнці відповіли, як голосувати би за Зеленського і Порошенка рік по тому

інфографікаЧерез рік президентства Зеленському все ще довіряють найбільше українців

фото, відеоУ СБУ кажуть, що викликали Стерненка не для підозри: під стінами будівлі акція

Пляжному сезону бути! Головний лікар розповів, за яких умов можна буде купатися

За минулу добу 21 українець помер від коронавірусу

Усі головні новини...
карантин
У Києві відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини
Кличко розповів, що має статися, щоб відкрилися ТЦ у Києві
Мер Дніпра: Кабмін займається самообманом, транспорт фактично працює
Останні новини
14:07
Дитячі садки без іграшок і коврів. МОЗ виніс на громадське обговорення умови роботи
14:04
Апеляція Януковича: суд вирішив допитати Порошенка і Яценюка
13:57
інфографікаКучма випередив Зеленського в рейтингу президентів
13:48
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
13:40
НАЗК перевірить, чи вчасно Тимошенко і Власенко повідомили про свої мільйони
13:27
У Києві відновлюють роботу спортзали, ринки та великі магазини
13:23
В уряді подумують запустити громадський транспорт. Але не у всіх регіонах
13:19
Плани по реформуванню "Укроборонпрому" потрібно доопрацювати – РНБО
13:12
Рада візьметься за закон про подвійне громадянство цього тижня
13:11
Молдова може скасувати більшість обмежень 1 червня
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!