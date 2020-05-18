В Кабмине подумывают запустить транспорт. Но не во всех регионах
Власти рассматривают возможность возобновления работы общественного транспорта, но не по всей стране одновременно.
Источник: Офис президента
Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с главой государства рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.
Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.
Прямая речь Владимира Зеленского: "Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности".