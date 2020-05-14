Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину
Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував три етапи запуску громадського транспорту, але дати ще мають узгодити з Міністерством охорони здоров’я.
Джерело: Telegram-канал міністра
Дослівно: "Транспорт виходитиме з карантину поетапно. До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу".
Деталі: Зокрема, на першому етапі планується запуск міського транспорту (крім маршрутних таксі) та приміського (в межах одного району), а також запуск внутрішніх авіаперельотів і частковий запуск роботи залізниць: курсування до 50% електричок в години пік, запуск 42 пар поїздів дальнього сполучення категорії "Інтерсіті" та "Нічний експрес".
На другому етапі планують дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустити всі приміські поїзди, які курсуватимуть в світлий час доби, і всі пасажирські поїзди, крім сезонних.
На третьому етапі пропонується відкрити міжнародне авіа-і залізничне сполучення і сезонні поїзди.
За його словами, також у відомстві працюють з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.
Водночас, пасажири і персонал транспорту зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту, буде проводитися температурний скринінг і дезінфекція транспортних приміщень (аеропорти, вокзали).
Кількість пасажирів обмежать: для автотранспорту - в межах місць для сидіння.
Передісторія:
- 24 квітня Кабмін оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від розвитку епідемічної ситуації. Запуск транспорту має початися не раніше 3 етапу. Умова - протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків.
- З 11 травня почався перший етап пом'якшення карантину.
- 12 травня Міністерство інфраструктури заявило, що докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів. Спочатку в повідомленні було вказано, що це може статися вже за 10 днів, пізніше часові рамки забрали з тексту.
- 13 травня на годині запитань до уряду у парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль вкотре наголосив, що громадський транспорт буде запущений на третьому етапі виходу з карантину.