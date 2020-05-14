Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину

Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував три етапи запуску громадського транспорту, але дати ще мають узгодити з Міністерством охорони здоров’я.

Джерело: Telegram-канал міністра

Дослівно: "Транспорт виходитиме з карантину поетапно. До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу".

Деталі: Зокрема, на першому етапі планується запуск міського транспорту (крім маршрутних таксі) та приміського (в межах одного району), а також запуск внутрішніх авіаперельотів і частковий запуск роботи залізниць: курсування до 50% електричок в години пік, запуск 42 пар поїздів дальнього сполучення категорії "Інтерсіті" та "Нічний експрес".

На другому етапі планують дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустити всі приміські поїзди, які курсуватимуть в світлий час доби, і всі пасажирські поїзди, крім сезонних.

На третьому етапі пропонується відкрити міжнародне авіа-і залізничне сполучення і сезонні поїзди.

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За його словами, також у відомстві працюють з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

Водночас, пасажири і персонал транспорту зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту, буде проводитися температурний скринінг і дезінфекція транспортних приміщень (аеропорти, вокзали).

Кількість пасажирів обмежать: для автотранспорту - в межах місць для сидіння.

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