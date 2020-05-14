Усі розділи
Укр / Рус

Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину

Четвер, 14 травня 2020, 11:35

Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував три етапи запуску громадського транспорту, але дати ще мають узгодити з Міністерством охорони здоров’я.

Джерело: Telegram-канал міністра

Дослівно: "Транспорт виходитиме з карантину поетапно. До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу".

Деталі: Зокрема, на першому етапі планується запуск міського транспорту (крім маршрутних таксі) та приміського (в межах одного району), а також запуск внутрішніх авіаперельотів і частковий запуск роботи залізниць: курсування до 50% електричок в години пік, запуск 42 пар поїздів дальнього сполучення категорії "Інтерсіті" та "Нічний експрес".

На другому етапі планують дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустити всі приміські поїзди, які курсуватимуть в світлий час доби, і всі пасажирські поїзди, крім сезонних.

На третьому етапі пропонується відкрити міжнародне авіа-і залізничне сполучення і сезонні поїзди.

 
натисніть, щоб збільшити зображення

За його словами, також у відомстві працюють з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

Водночас, пасажири і персонал транспорту зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту, буде проводитися температурний скринінг і дезінфекція транспортних приміщень (аеропорти, вокзали).

Кількість пасажирів обмежать: для автотранспорту - в межах місць для сидіння.

Передісторія:

  • 24 квітня Кабмін оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від розвитку епідемічної ситуації. Запуск транспорту має початися не раніше 3 етапу. Умова - протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків.
  • З 11 травня почався перший етап пом'якшення карантину.
  • 12 травня Міністерство інфраструктури заявило, що докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу за умови обов’язкового дотримання всіх протиепідеміологічних заходів. Спочатку в повідомленні було вказано, що це може статися вже за 10 днів, пізніше часові рамки забрали з тексту.
  • 13 травня на годині запитань до уряду у парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль вкотре наголосив, що громадський транспорт буде запущений на третьому етапі виходу з карантину.

Українська правда
Теми: транспорткарантинкоронавірусМінінфраструктуриCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину

МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину – області можуть іти не в ногу

Коронавірус: В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу

Європейська комісія запропонувала нові правила для авіаподорожей 

ВООЗ вважає, що коронавірус може стати звичною хворобою

ВідеоМайже півсотні немовлят, народжених для іноземців, перебувають у готелі Києва

Усі головні новини...
транспорт
Кабмін дозволив таксі рухатися смугами руху для громадського транспорту
Під Кабміном вимагають дозволити рух транспорту та відкрити метро
Після 22 травня плануємо відновити роботу транспорту в столиці – Кличко
Останні новини
12:06
Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви
12:04
Розвантажити в’язниці на час епідемії: Мін’юст має дві пропозиції Раді
12:03
До АМКУ подали заяву про антиконкурентні порушення Укравтодору
11:48
У Росії вперше з 2 травня виявили менше 10 тисяч хворих на коронавірус за добу
11:39
В Іспанії 5% мешканців були інфіковані коронавірусом - дослідження
11:37
Ломбардам дозволять готівковий обмін валют – НБУ
11:35
Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину
11:28
Жителі прикордонних районів України зможуть і далі їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами
11:20
Гладковському оновили підозру: сума завданих збитків зросла на 7 млн
11:12
Проєкт на 5 мільйонів доларів: IT-школа Хмельницького UNIT Factory закривається
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!