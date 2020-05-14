МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину – області можуть іти не в ногу

Кабінет міністрів затвердить 4 етапи виходу з карантину через COVID-19, а запроваджувати їх зможуть не синхронно по всій країні, а залежно від регіональної ситуації.

Джерело: міністр закордонних справ Максим Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров’я розробило поетапні пом’якшення карантинних заходів. Вони дуже чіткі – і я думаю, що будуть прийняті на найближчому засіданні уряду.

У нас є чотири етапи виходу з карантину. Кожному з цих етапів відповідають певні критерії і під кожен етап є відповідне пом’якшення.

Які критерії? У нас є кількість випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення – це так званий показник інцидентності. Завантаженість ліжок (хворими з) COVID-19 має бути не більше 50%. Кількість тестувань – ПЛР-тестування плюс IFA-тестування, яке ми зараз додаємо, – за 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15-ти. Кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7-ми днів – або R-показник – має бути на рівні 0,9-1,0.

Ці всі етапи будуть запроваджуватися по формулі так званого адаптивного карантину. Ці показники різні по областям, тому ми вважаємо, що це буде дуже правильна тактика: в залежності від області будемо пом’якшувати карантин.

Тобто затвердження цих етапів буде на національному рівні, а вже пом’якшення буде відбуватися, в тому числі, на рівні конкретної області".

Деталі: Голова МОЗ уточнив, що "усі етапи розраховували, виходячи з 10 днів", бо це той термін, за який можливо на основі аналізу зробити висновок про готовність до переходу на наступний етап.

Степанов зазначив, що перше пом’якшення карантину відбулося 11 травня, друге планується поки 22 травня.

На другому етапі послаблень дозволять проводити спортивні змагання – без глядачів, відкритися готелям – але без функціонування ресторанів та спортивних залів (хостели не входять у це пом’якшення), відновлять транспорт і роботу дошкільних закладів.

Міністр наголосив, що усі ці заходи можливі при дотриманні протиепідемічних вимог: маскового режиму, соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками рук.

Під кожне послаблення буде розроблено правила – і для транспорту, і для спортивних змагань.

Нагадаємо: Раніше Кабінет міністрів планував 5 етапів виходу з карантину.