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Росія готується виходити з карантину

Понеділок, 18 травня 2020, 15:41

Глава уряду Росії Михайло Мішустін заявляє, що 27 регіонів РФ готові до поступового зняття карантинних заходів, введених через пандемію коронавірусу.

Джерело: Координаційна рада по боротьбі з коронавірусом в РФ з посиланням на Мішустіна

Пряма мова: "Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції у нас в країні залишається непростою, але все ж можна констатувати, що зростання захворюваності вдалося зупинити.

На сьогодні, за об'єктивними показниками щоденного моніторингу, низка регіонів вже готові до поступового пом'якшення карантинних заходів... У цілому це 27 суб'єктів Федерації (всього в Росії 85 регіонів-суб’єктів – ред.) ".

Деталі: При цьому він підкреслив, що санітарні служби регіонів повинні контролювати ситуацію з коронавірусом, щоб не допустити нового витка поширення інфекції.

Мішустін зауважив, що у низці суб'єктів Федерації вже пом'якшили карантин, але як і раніше необхідно дотримуватися загальних профілактичних вимог.

Прем'єр РФ також підкреслив, що "для тих, кому 65 років і більше, режим самоізоляції, на жаль, збережеться до кінця травня в повному обсязі".

Наразі Росія – друга у світі за кількістю заражень коронавірусом. Там уже 290 тисяч 678 хворих (за  минулу добу 8 тисяч 926 нових випадків) і 2 тисячі 722 смерті від COVID-19 (з них 91 за минулу добу).  

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Передісторія:

  • 7 травня Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих на COVID-19.
  • 11 травня РФ увійшла в топ-3 країн по зараженню Covid-19, але вирішила послаблювати карантин.
  • На військовому полігоні Алабіно біля Москви щонайменше три сотні російських військових захворіли на Covid-19 під час репетицій параду до 9 травня, який зрештою відмінили через епідемію.

Українська правда
Теми: Росіякоронавірускарантин


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