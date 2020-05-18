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Укр / Рус

Россия готовится выходить из карантина

Понедельник, 18 мая 2020, 15:41

Глава правительства России Михаил Мишустин заявляет, что 27 регионов РФ готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Источник: Координационный совет по борьбе с коронавирусом в РФ со ссылкой на Мишустина

Прямая речь: "Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить.

На сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер… в общей сложности это 27 субъектов Федерации (всего в России 85 регионов-субъектов – ред.)".

Детали: При этом он подчеркнул, что санитарные службы регионов должны контролировать ситуацию с коронавирусом, чтобы не допустить нового витка распространения инфекции.

Мишустин заметил, что в ряде субъектов Федерации уже смягчен карантин, но по-прежнему необходимо соблюдать общие профилактические требования.  

Премьер РФ также подчеркнул, что "для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме".

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Предыстория: 

  • 7 мая Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19.
  • 11 мая РФ вошла в топ-3 стран по заражению Covid-19, но решила ослаблять карантин.
  • На военном полигоне Алабино под Москвой минимум три сотни российских военных заболели коронавирусом в ходе репетиций парада к 9 мая, который в итоге отменили из-за эпидемии.

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирускарантин


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