Президент Владимир Зеленский собирается сделать Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными праздниками в Украине, а в Киеве построить новую большую мечеть.

Источник: его встреча с представителями крымскотатарского народа в Офисе президента, о которой сообщает сайт главы государства

Дословно: "Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников...

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его".

Детали: Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями крымскотатарского народа, среди которых были лидеры крымских татар Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

Глава государства также выразил им соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Напомним: Зеленский инициировал создание в Офисе президента рабочей группы для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа.

Он также согласовал назначение бывшей первой замминистра информационной политики Эмине Джапаровой на пост заместителя главы МИД.

Справка: Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман. Оно начинается через 70 дней после окончания поста и длится три-четыре дня.

Ураза-байрам - праздник у мусульманских народов. Ему предшествует 30-дневный пост, который начинается в первый день новолуния месяца Рамадан. Как рассказывают, именно в этот месяц Мухаммеду покорилась Мекка и мусульманам был дарован Коран.