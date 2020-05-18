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Зеленский анонсировал два новых исламских праздника и большую мечеть в Киеве

Понедельник, 18 мая 2020, 17:00

Президент Владимир Зеленский собирается сделать Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными праздниками в Украине, а в Киеве построить новую большую мечеть.

Источник: его встреча с представителями крымскотатарского народа в Офисе президента, о которой сообщает сайт главы государства

Дословно: "Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников...

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его".

Детали: Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями крымскотатарского народа, среди которых были лидеры крымских татар Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

Глава государства также выразил им соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Напомним: Зеленский инициировал создание в Офисе президента рабочей группы для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа.

Он также согласовал назначение бывшей первой замминистра информационной политики Эмине Джапаровой на пост заместителя главы МИД.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКиевстроительстворелигияпразднования


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