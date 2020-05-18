Гордон заявив, що брав інтерв'ю за сприяння спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що його інтерв’ю з терористом Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) проходило "за співдружності" із українськими спецслужбами.

Деталі: відеозвернення Гордона

Пряма мова Гордона: "Інтерв'ю з Наталею Поклонською та з Ігорем Гіркіним були зроблені мною в співдружності з українськими спецслужбами. Ці інтерв'ю ніколи до цього не робив ніхто і ніколи ніхто в Україні не опитував ні Поклонську, ні Гіркіна щодо зради і злочинів, які були скоєні за участю цих людей на території України.

Флешки з матеріалами цих інтерв'ю знаходяться в Гаазі, ці свідчення Поклонської та Гіркіна стануть одним з основних показань на процесі у справі про анексію Криму і розв'язуванні кривавої бійні на Донбасі.

Щойно перший заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який займається Кримом і Донбасом, опублікував від імені Генпрокуратури подяку мені, Дмитру Гордону, за допомогу Україні у розслідуванні гучних подій у Криму та на Донбасі".

Деталі: Він звернувся до учасників мітингу, які прийшли під офіс його видання, розмалювали вивіски і асфальт. Гордон запевняє, що вони задокументували всіх, хто брав участь у "незаконних акціях", тому вимагає все, що там зробили, прибрати до 9 ранку. "Відповідальність на кожному з вас" - нагадав журналіст.

Він звернувся до п'ятого президента Петра Порошенка, його команди, журналістів та людей, які його "таврували ганьбою", запропонував звернутися до генпрокуратури. Після цього Гордон вимагає, щоб вони публічно перед ним вибачилися.

Передісторія: 18 травня Гордон проводив інтерв’ю із терористом Стрєлковим. Їхня розмова тривала майже 4 години.

Згодом стало відомо, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора проведуть перевірку інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишнім так званим "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним).