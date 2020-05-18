Усі розділи
Укр / Рус

Гордон заявив, що брав інтерв'ю за сприяння спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу

Понеділок, 18 травня 2020, 23:53

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що його інтерв’ю з терористом Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) проходило "за співдружності" із українськими спецслужбами.

Деталі: відеозвернення Гордона

Пряма мова Гордона: "Інтерв'ю з Наталею Поклонською та з Ігорем Гіркіним були зроблені мною в співдружності з українськими спецслужбами. Ці інтерв'ю ніколи до цього не робив ніхто і ніколи ніхто в Україні не опитував ні Поклонську, ні Гіркіна щодо зради і злочинів, які були скоєні за участю цих людей на території України.

Флешки з матеріалами цих інтерв'ю знаходяться в Гаазі, ці свідчення Поклонської та Гіркіна стануть одним з основних показань на процесі у справі про анексію Криму і розв'язуванні кривавої бійні на Донбасі.

Щойно перший заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який займається Кримом і Донбасом, опублікував від імені Генпрокуратури подяку мені, Дмитру Гордону, за допомогу Україні у розслідуванні гучних подій у Криму та на Донбасі".

Деталі: Він звернувся до учасників мітингу, які прийшли під офіс його видання, розмалювали вивіски і асфальт. Гордон запевняє, що вони задокументували всіх, хто брав участь у "незаконних акціях", тому вимагає все, що там зробили, прибрати до 9 ранку. "Відповідальність на кожному з вас" - нагадав журналіст.

Він звернувся до п'ятого президента Петра Порошенка, його команди, журналістів та людей, які його "таврували ганьбою", запропонував звернутися до генпрокуратури. Після цього Гордон вимагає, щоб вони публічно перед ним вибачилися.

Передісторія: 18 травня Гордон проводив інтерв’ю із терористом Стрєлковим. Їхня розмова тривала майже 4 години.

Згодом стало відомо, що Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора проведуть перевірку інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із колишнім так званим "міністром оборони ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним).

Українська правда
Теми: Донбаспропагандабойові дії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоГордон заявив, що брав інтерв'ю за сприяння спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу

фотоПід офісом Гордона пікетують через інтерв’ю з Гіркіним

оновленоОфіс генпрокурора долучить до розслідувань проти Росії інтерв’ю Гордона із Гіркіним

фото, відео, доповненоВ Одесі обвалилась стіна 5-поверхівки: поліція назвала можливу причину

документСБУ розслідуватиме можливу держзраду Єрмака та Кучми – нардеп

Зеленський зробить два великих ісламських свята державними і побудує нову мечеть

Усі головні новини...
Донбас
Офіс генпрокурора долучить до розслідувань проти Росії інтерв’ю Гордона із Гіркіним
СБУ розслідуватиме можливу держзраду Єрмака та Кучми – нардеп
"ЛНР" закриває шахти через зниження цін на вугілля та списує борги за зарплати
Останні новини
00:31
Коломойський спростовує, що купував "Фокус"
23:53
відеоГордон заявив, що брав інтерв'ю за сприяння спецслужб, а флешки надіслав у Гаагу
23:23
Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт, метро та відкриє дитсадки
23:16
Новини економіки: регулювання цін, "Нафтогаз", "Укрзалізниця"
22:58
Коломойський купив "Фокус" та може призначити Дубінського куратором
22:38
Коронавірус у Франції: після істотного зростання добова смертність значно знизилась
22:12
Новини 18 травня: рейтинги Зеленського, ісламські свята в Україні
21:56
фотоПід офісом Гордона пікетують через інтерв’ю з Гіркіним
21:31
оновленоОфіс генпрокурора долучить до розслідувань проти Росії інтерв’ю Гордона із Гіркіним
21:06
Попит на нафту у Китаї повернувся на докризовий рівень – ЗМІ
Усі новини...