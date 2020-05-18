Все разделы
Укр / Рус

Гордон заявил, что разговаривал с Гиркиным при содействии спецслужб, а интервью отослал в Гаагу

Понедельник, 18 мая 2020, 23:53

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что его интервью с террористом Игорем Стрелковым (Гиркиным) проходило "по содружеству" с украинскими спецслужбами.

Детали: видеообращение Гордона

Прямая речь Гордона: "Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины.

Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе.

Только что первый заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе".

Предыстория: 18 мая Гордон проводил интервью с террористом Стрелковым. Их разговор длился почти 4 часа.

Позже Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проведет проверку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелков (Гиркиным).

Украинская правда
Темы: Донбасспропагандабоевые действия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПод офисом Гордона пикетируют из-за интервью с Гиркиным

обновленоОфис генпрокурора приобщит к расследованиям против России интервью Гордона с Гиркиным

фото, видео, дополнено В Одессе обвалилась стена 5-этажки: полиция назвала возможную причину

документСБУ будет расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы – нардеп

Зеленский сделает два больших исламских праздника государственными и построит новую мечеть

фотоМинистр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО

Все главные новости...
Донбасс
Офис генпрокурора приобщит к расследованиям против России интервью Гордона с Гиркиным
СБУ будет расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы – нардеп
"ЛНР" закрывает шахты из-за снижения цен на уголь и списывает долги по зарплате
Последние новости
23:53
видеоГордон заявил, что разговаривал с Гиркиным при содействии спецслужб, а интервью отослал в Гаагу
23:23
Кабмин в течение недели запустит общественный транспорт, метро и откроет детсады
23:16
Новости экономики: регулирование цен, "Нафтогаз", "Укрзализныця"
22:58
Коломойский купил "Фокус" и может назначить Дубинского куратором
22:38
Коронавирус во Франции: после существенного роста суточная смертность значительно снизилась
22:12
Новости 18 мая: рейтинги Зеленского, исламские праздники в Украине
21:56
фотоПод офисом Гордона пикетируют из-за интервью с Гиркиным
21:31
обновленоОфис генпрокурора приобщит к расследованиям против России интервью Гордона с Гиркиным
21:06
Спрос на нефть в Китае вернулся на докризисный уровень – СМИ
20:44
Турция вводит комендантский час на период окончания Рамадана
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!