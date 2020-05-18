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Гордон заявил, что брал интервью при содействии спецслужб, а флешки отослал в Гаагу

Понедельник, 18 мая 2020, 23:53
Гордон заявил, что брал интервью при содействии спецслужб, а флешки отослал в Гаагу

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что его интервью с террористом Игорем Стрелковым (Гиркиным) проходило "по содружеству" с украинскими спецслужбами.

Детали: видеообращение Гордона

Прямая речь Гордона: "Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины.

Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе.

Только что первый заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе".

Детали: Он обратился к митингующим, которые пришли под офис его издания, разрисовали вывески и асфальт. Гордон уверяет, что они задокументировали всех, кто участвовал в "незаконных акциях", поэтому требует все, что там наделали, убрать до 9 утра. "Ответственность на каждом из вас" – напомнил журналист.

Он обратился к пятому президенту Петру Порошенко, его команде, журналистам и людям, которые его "клеймили позором", предложил обратиться в генпрокуратуру. После этого Гордон требует, чтобы они публично перед ним извинились.

Предыстория: 18 мая Гордон проводил интервью с террористом Стрелковым. Их разговор длился почти 4 часа.

Позже Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора проведет проверку интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим так называемым "министром обороны ДНР" Игорем Стрелков (Гиркиным).

Украинская правда

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Темы: Донбасспропагандабоевые действия
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