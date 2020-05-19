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Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону

Вівторок, 19 травня 2020, 11:14

Верховна Рада відхилила проєкти постанов про скасування результатів голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Відповідні документи авторства народних депутатів Антона Полякова та Олександра Дубінського набрали 78 та 84 голосів відповідно.

"За" голосували фракції ОПЗЖ, "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє" та кілька "слуг народу".

Таким чином шлях до підписання закону відкрито.

Що передувало: Автор 6 тисяч "антиколомойських" правок Антон Поляков та нардеп "Слуги народу" зі сфери впливу олігарха Коломойського Олександр Дубінський подали проєкти постанов про скасування закону про банки.

Українська правда
Теми: Верховна Радабанки


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