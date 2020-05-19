Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону

Верховна Рада відхилила проєкти постанов про скасування результатів голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Відповідні документи авторства народних депутатів Антона Полякова та Олександра Дубінського набрали 78 та 84 голосів відповідно.

"За" голосували фракції ОПЗЖ, "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє" та кілька "слуг народу".

Таким чином шлях до підписання закону відкрито.

Що передувало: Автор 6 тисяч "антиколомойських" правок Антон Поляков та нардеп "Слуги народу" зі сфери впливу олігарха Коломойського Олександр Дубінський подали проєкти постанов про скасування закону про банки.

Передісторія:

13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок. Документ був одним із вимог МВФ для продовження співпраці.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.

Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

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