Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону

Вівторок, 19 травня 2020, 11:14
Рада відкрила шлях до підписання антиколомойського закону

Верховна Рада відхилила проєкти постанов про скасування результатів голосування за "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Відповідні документи авторства народних депутатів Антона Полякова та Олександра Дубінського набрали 78 та 84 голосів відповідно.

"За" голосували фракції ОПЗЖ, "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє" та кілька "слуг народу".

Таким чином шлях до підписання закону відкрито.

Що передувало: Автор 6 тисяч "антиколомойських" правок Антон Поляков та нардеп "Слуги народу" зі сфери впливу олігарха Коломойського Олександр Дубінський подали проєкти постанов про скасування закону про банки.

Передісторія:

  • 13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок. Документ був одним із вимог МВФ для продовження співпраці.
  • До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
  • Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.
  • Для скорочення процедури розгляду, Рада змінила свій регламент, що згодом дозволило скоротити кількість правок до 200.
  • Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок

На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон

Українська правда
Теми: Верховна Радабанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
Усі новини...
Реклама: