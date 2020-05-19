Рада открыла путь к подписанию "антиколомойского" закона

Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене результатов голосования за "антиколомойский" законопроект о банках.

Источник: заседание парламента

Детали: Соответствующие документы авторства народных депутатов Антона Полякова и Александра Дубинского набрали 78 и 84 голосов соответственно.

"За" голосовали фракции ОПЗЖ, "Батькивщина", депутатская группа "За майбутнє" и несколько "слуг народа".

Таким образом путь к подписанию закона открыт.

Что предшествовало: Автор 6000 "антиколомойских" поправок Антон Поляков и нардеп "Слуги народа" из сферы влияния олигарха Коломойского Александр Дубинский подали проекты постановлений об отмене закона о банках.

Предыстория:

13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок. Документ был одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества.

Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

Для сокращения процедуры рассмотрения, Рада изменила свой регламент, что впоследствии позволило сократить количество правок до 200.

Знать больше: Бе! Команда: кто засыпал Раду тысячами поправок

На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон