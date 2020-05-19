Рада открыла путь к подписанию "антиколомойского" закона
Вторник, 19 мая 2020, 11:14
Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене результатов голосования за "антиколомойский" законопроект о банках.
Источник: заседание парламента
Детали: Соответствующие документы авторства народных депутатов Антона Полякова и Александра Дубинского набрали 78 и 84 голосов соответственно.
"За" голосовали фракции ОПЗЖ, "Батькивщина", депутатская группа "За майбутнє" и несколько "слуг народа".
Таким образом путь к подписанию закона открыт.
Что предшествовало: Автор 6000 "антиколомойских" поправок Антон Поляков и нардеп "Слуги народа" из сферы влияния олигарха Коломойского Александр Дубинский подали проекты постановлений об отмене закона о банках.
Украинская правда