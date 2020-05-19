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СБУ: Гордон сам ініціював і домовлявся про інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним

Вівторок, 19 травня 2020, 12:49
СБУ: Гордон сам ініціював і домовлявся про інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним

Служба безпеки України наголошує, що журналіст Дмитро Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з представницею окупаційної влади Криму Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним, але інформацію, озвучену цими персонажами, в СБУ вивчають.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона.

Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави".

Деталі: На уточнююче запитання УП, чи узгоджував Гордон свої дії з СБУ, в пресслужбі відомства відповіли, що журналіст ініціював і домовлявся про інтерв'ю з вищевказаними особами сам.

Передісторія:

  • 18 травня Гордон проводив інтерв’ю із терористом Стрєлковим. Їхня розмова тривала майже 4 години. Перед тим хвилю обурення викликала розмова журналіста з колишнім так званим "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.
  • В Службі безпеки України заявили, що перевірять ці інтерв’ю. В Офісі генерального прокурора зазначили, що факти, наведені в них можуть бути використані в міжнародних судах у справах України проти держави-агресора. Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив зокрема, що Гіркін розповів про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів. Він так само запевнив, що ці дані будуть детально проаналізовані прокурорами і слідчими.
  • Увечері 18 травня під офісом Гордона відбулась акція протесту. Пікетувальники розмалювали вхід та асфальт біля приміщення образливими написами. Вони пообіцяли, що це не остання подібна акція.
  • Сам Гордон написав відеозвернення, в якому заявив, що вищевказані інтерв’ю були зроблені в співдружності з українськими спецслужбами, та вимагав вибачень від своїх хейтерів.

Українська правда

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Теми: СБУ
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