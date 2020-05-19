СБУ: Гордон сам ініціював і домовлявся про інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним

Служба безпеки України наголошує, що журналіст Дмитро Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з представницею окупаційної влади Криму Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним, але інформацію, озвучену цими персонажами, в СБУ вивчають.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона.

Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави".

Деталі: На уточнююче запитання УП, чи узгоджував Гордон свої дії з СБУ, в пресслужбі відомства відповіли, що журналіст ініціював і домовлявся про інтерв'ю з вищевказаними особами сам.

Передісторія: