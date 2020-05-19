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СБУ: Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным

Вторник, 19 мая 2020, 12:49

Служба безопасности Украины отмечает, что журналист Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с представительницей оккупационной власти Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, но информацию, озвученную этими персонажами, в СБУ изучают.

Источник: СБУ

Дословно: "Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонская и Игорем Гиркиним (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона.

Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства ".

Темы: СБУ


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