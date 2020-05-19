СБУ: Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным
Служба безопасности Украины отмечает, что журналист Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с представительницей оккупационной власти Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным, но информацию, озвученную этими персонажами, в СБУ изучают.
Источник: СБУ
Дословно: "Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона.
Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства".
Детали: На уточняющий вопрос УП, согласовывал ли Гордон свои действия с СБУ, в пресс-службе ведомства ответили, что журналист инициировал и договаривался об интервью с вышеуказанными лицами сам.
Предыстория:
- 18 мая Гордон проводил интервью с террористом Стрелков. Их разговор длился почти 4 часа. Перед тем волну возмущения вызвала беседа журналиста с бывшим так называемым "прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.
- В Службе безопасности Украины заявили, что проверят эти интервью. В Офисе генерального прокурора отметили, что факты, приведенные в них, могут быть использованы в международных судах по делам Украины против государства-агрессора. Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил в частности, что Гиркин рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений. Он так же заверил, что эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями.
- Вечером 18 мая под офисом Гордона состоялась акция протеста. Пикетчики разрисовали вход и асфальт возле здания оскорбительными надписями. Они пообещали, что это не последняя подобная акция.
- Сам Гордон написал видеообращение, в котором заявил, что вышеуказанные интервью были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами, и требовал извинений от своих хейтеров.