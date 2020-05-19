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Прем'єр-міністр Росії подолав коронавірусну "заразу"

Вівторок, 19 травня 2020, 17:09
Прем'єр-міністр Росії подолав коронавірусну заразу

Михайло Мішустін повернувся до виконання обов'язків глави уряду Росії після одужання від коронавірусу.

Джерело: указ президента РФ Володимира Путіна, "Радіо Свобода", Путін, якого цитує РИА "Новости"

Деталі: Мішустін був на лікарняному з 30 квітня після того як стало відомо, що він заразився коронавірусною інфекцією. Його обов'язки виконував перший віцепрем'єр РФ Олександр Бєлоусов.

Проте Мішустін провів кілька нарад із лікарні. В якості кого він їх проводив, якщо його обов'язки виконувала інша людина - не повідомлялося.

Президент РФ Володимир Путін вже привітав Мішустіна з повним одужанням після коронавірусц і початком роботи.

Пряма мова: "Хочу привітати вас, Михайло Володимирович, з тим, що ви нарешті позбулися цього вірусу. Останні кілька тестів, як мені лікарі сказали, негативні, так що ви можете в повному обсязі приступити до роботи. Хоча ви і працювали, незважаючи на цю хворобу, працювали практично в повному обсязі і до цього. Проте, це теж подія, і я вітаю, що ви цю заразу побороли".

Додатково: Крім Мішустіна в уряді перехворіли на коронавурусну інфекцію глава міністерства будівництва Володимир Якушев (досі на лікарняному), міністр культури Ольга Любімова і міністр науки і вищої освіти Валерій Фальков. Також інфекцію виявили у прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова та декількох депутатів Держдуми.

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Теми: коронавірусРосія
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