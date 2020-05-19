Премьер-министр России преодолел коронавирусную "заразу"

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства России после выздоровления от коронавируса.

Источник: указ президента РФ Владимира Путина, "Радио Свобода", Путин, которого цитирует РИА "Новости"

Детали: Мишустин был на больничном с 30 апреля после того как стало известно, что он заразился коронавирусной инфекцией. Его обязанности исполнял первый вице-премьер РФ Александр Белоусов.​

Тем не менее Мишустин провел несколько совещаний из больницы. В качестве кого он его проводил, если его обязанности исполнял другой человек – не сообщалось.​

Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Мишустина с полным выздоровлением после коронавируса и началом работы.

Пряма я речь: "Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объеме и до этого. Тем не менее, это тоже событие, и я поздравляю, что вы эту заразу побороли".

Дополнительно: Кроме Мишустина в правительстве переболели коронавирусной инфекцией глава министерства строительства Владимир Якушев (он до сих пор находится на больничном), министр культуры Ольга Любимова ​ и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.

Читайте также: Пресс-секретарь Путина рассказал, как вирус "пожирает" его легкие