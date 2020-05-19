У Зеленського анонсували пресконференцію, але пустять не всіх
20 травня у Маріїнському палаці відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "20 травня о 10:30 розпочнеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського".
Деталі: Захід відбудеться у парковій частині Маріїнського палацу.
При цьому в ОПУ повідомили, що через карантин кількість представників засобів масової інформації, які зможуть поспілкуватись з президентом, буде обмеженою.
Від одного ЗМІ очікують одного журналіста і одного фотографа або одного відеооператора.
Пресконференцію транслюватимуть онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента.
Що було раніше: 22 квітня Офіс президента показав фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського. В ОПУ також обіцяли провести пресконференцію з главою держави по завершенні карантину.
Читайте також: 14 годин на фудкорті. Головне з того, що Зеленський сказав журналістам
Передісторія:
- 21 квітня 2019 року в Україні відбувся 2 тур виборів президента, на яких переміг Володимир Зеленський.
- 31 серпня телеканал "1+1" показав записане інтерв'ю з Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.
- 10 жовтня 2019 року Зеленський дав пресконференцію на столичному фудкорті.