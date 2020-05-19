У Зеленського анонсували пресконференцію, але пустять не всіх

20 травня у Маріїнському палаці відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "20 травня о 10:30 розпочнеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського".

Деталі: Захід відбудеться у парковій частині Маріїнського палацу.

При цьому в ОПУ повідомили, що через карантин кількість представників засобів масової інформації, які зможуть поспілкуватись з президентом, буде обмеженою.

Від одного ЗМІ очікують одного журналіста і одного фотографа або одного відеооператора.

Пресконференцію транслюватимуть онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента.

Що було раніше: 22 квітня Офіс президента показав фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського. В ОПУ також обіцяли провести пресконференцію з главою держави по завершенні карантину.

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