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Издание Шария аккредитовали на пресс-конференцию к Зеленского, ряд СМИ - нет

Вторник, 19 мая 2020, 23:10

Главный редактор "Шарий.нет" Ольга Шарий заявила, что получила аккредитацию на пресс-конференцию к президенту Владимира Зеленскомуна 20 мая.

Источник: Facebook

Детали: Редактор Шарий прикрепила скриншот сообщения, которое она направила в Офис президента с просьбой предоставить аккредитацию и подписала "У нас ОК". Однако она не показала сообщение, которое ей прислали от Зеленского.

Журналистке Янине Соколовой отказали в аккредитации.

Журналист "Схем" Михаил Ткач также сообщил, что не попадет на пресс-конференцию.

Белорусскую службу "Радио Свобода" также не пригласили, в отличие от украинского.

"Бабелю", "Буквам" и "Главкому", The ukrainian week отказали.

"Украинская правда" примет участие в пресс-конференции Зеленского.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель говорит, что никаких "теплых ванн" Зеленскому завтра не готовят.

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Предыстория: 10 октября 2019 года Зеленский дал пресс-конференцию на столичном фудкорте. 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис генпрокурора


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