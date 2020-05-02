Мер Черкас показав повідомлення нібито з ОП з погрозами, у Зеленського заперечують

На скріншоті, який опублікував у Facebook мер Черкас Анатолій Бондаренко, людина, підписана як перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофимов нібито погрожує очільнику міста через раннє зняття карантинних обмежень. В ОП заявили, що Трофимов з Бондаренко не спілкувався.

Джерело: Анатолій Бондаренко у Facebook, пресслужба Офісу президента

Деталі: Мер Черкас ввечері 1 травня розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова.

Бондаренко прокоментував листування словами "Ви забули, в якій країні живете".

На скріншоті з телефона абонент "Сергій Трофимов" пише, що "наступного разу будуть не привіти, а дії".

Також абонент "востаннє попереджає" і радить меру Черкас "заспокоїти свої таланти".

На цей пост відреагували в Офісі президента. Пресслужба Володимира Зеленського заперечила факт спілкування Трофимова з Бондаренком.

Дослівно: "Вочевидь, міський голова (Черкас – ред.) став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки.

Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень".

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