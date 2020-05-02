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Мер Черкас показав повідомлення нібито з ОП з погрозами, у Зеленського заперечують

Субота, 2 травня 2020, 11:25
Мер Черкас показав повідомлення нібито з ОП з погрозами, у Зеленського заперечують

На скріншоті, який опублікував у Facebook мер Черкас Анатолій Бондаренко, людина, підписана як перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов нібито погрожує очільнику міста через раннє зняття карантинних обмежень. В ОП заявили, що Трофімов з Бондаренко не спілкувався.

Джерело: Анатолій Бондаренко у Facebook, пресслужба Офісу президента

Деталі: Мер Черкас ввечері 1 травня розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова.

Бондаренко прокоментував листування словами "Ви забули, в якій країні живете".

На скріншоті з телефона абонент "Сергій Трофімов" пише, що "наступного разу будуть не привіти, а дії".

Також абонент "востаннє попереджає" і радить меру Черкас "заспокоїти свої таланти".

На цей пост відреагували в Офісі президента. Пресслужба Володимира Зеленського заперечила факт спілкування Трофимова з Бондаренком.

Дослівно: "Вочевидь, міський голова (Черкас – ред.) став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки.

Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень".

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією.

Нагадаємо:

Багато хто з українських політиків (від нардепів до п'ятого президента Петра Порошенка) раніше ставали жертвами пранків.

Так, пранкер Джокер розіграв депутатів з фракції "Слуга народу". У своєму телеграм-каналі Джокер опублікував листування зі "слугами" Михайлом Радуцьким і Миколою Тищенком, він з ними спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Порошенко ж став об'єктом для російського пранкера та блогера Володимира Кузнєцова, відомого як "Вован". Він опублікував у мережі відеозапис, на якому нібито говорить з президентом Петром Порошенком від імені глави Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. На записі обговорюється ситуація на Донбасі, Мінські переговори, окупований Крим і зламана пошта помічника президента РФ Владислава Суркова.

Українська правда

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Теми: ЧеркасиОфіс президентаскандалкарантин
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