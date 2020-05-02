Коломойський хоче співпрацювати з Портновим щодо звернення до ЄСПЛ

Колишній власник Приватбанку, олігарх Ігор Коломойський після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини і співпрацювати у цьому питанні з ексзаступником голови АП часів Януковича, юристом Андрієм Портновим.

Джерело: Коломойський у коментарі hromadske

Пряма мова: "Мене пограбували, цей закон ("антиколомойський" — ред.) закриває мені можливості на певний час судитися в Україні, тобто можливості на відновлення справедливості вичерпані і я можу звертатися до Європейського суду. Портнов, до речі, з цього приводу зробив коментар якось. Напевно я до нього звернусь, щоб він нас обслуговував. І отримаємо вирок Європейського суду, що націоналізація була незаконною, треба все повернути".

"Коли ухвалять закон (банківський — ред.), тоді вже буду звертатися. Ми обговорювали так, побіжно. Чому до нього? Він має великий досвід з 2014 року, він себе захищав, ще в нього були клієнти в його адвокатському об’єднані і він все виграв".

Деталі: Коломойський також стверджує, що він не має відношення до рекордної кількості правок у документі.

Коментуючи заяву директора НАБУ Артема Ситника щодо можливого оголошення підозр у справі Приватбанку, олігарх зазначив, що його прізвище не згадувалось директором НАБУ, а він сам зацікавлений в об’єктивному розслідуванні справи.

Пряма мова: "По-перше, я стверджую, що гроші ніхто не вкрав, а якщо вкрали, то покажіть, куди їх поділи. Якщо ж не вкрали, то держава відібрала в мене підприємство, на яке витратило певні кошти. Держава 153 чи 147 мільярдів поклала в установчий фонд. Вони ж нікуди не поділися, вони як лежали, так і лежать. За цей час заробили 60 мільярдів напряму дивідендів і 15 чи 20 мільярдів отримано податків. Тобто, половина з вкладеної суми вже повернулась…

В мене просто забрали курку, яка несла золоті яйця і розповідають колишнім власникам, що її неправильно годували, що якби годували правильно — несла б платинові".

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