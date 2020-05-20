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SpaceX відклала запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink

Середа, 20 травня 2020, 01:32
SpaceX відклала запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink

Компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX

Дослівно: "Відкладаємо запуск місії Starlink через тропічну бурю. Запуск буде виконаний після старту місії Crew Demo-2".

Деталі: пілотована місії Crew Demo-2, в рамках якої астронавти Даглас Харлі і Роберт Бенкен будуть доставлені на Міжнародну космічну станцію, запланована на 27 травня.

Зараз на орбіті Землі вже знаходяться 420 інтернет-супутників Starlink. Повномасштабна мережу інтернет-супутників повинна забезпечити глобальне інтернет-покриття на всій планеті.

Детальніше читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

"Українська правда" у Threads

Теми: космосСША
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