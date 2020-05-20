Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

SpaceX отложила запуск очередной партии интернет-спутников Starlink

Среда, 20 мая 2020, 01:32
SpaceX отложила запуск очередной партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников Starlink.

Источник: SpaceX

Дословно: "Откладываем запуск миссии Starlink из-за тропической бури. Запуск будет выполнен после старта миссии Crew Demo-2".

Детали: пилотируемая миссии Crew Demo-2, в рамках которой астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен будут доставлены на Международную космическую станцию, запланирована на 27 мая.

Сейчас на орбите Земли уже находятся 420 интернет-спутников Starlink. Полномасштабная сеть интернет-спутников должна обеспечить глобальное интернет-покрытие на всей планете.

Подробнее читайте по ссылке: Wi-Fi для всей планеты. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: