SpaceX отложила запуск очередной партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников Starlink.

Источник: SpaceX

Дословно: "Откладываем запуск миссии Starlink из-за тропической бури. Запуск будет выполнен после старта миссии Crew Demo-2".

Детали: пилотируемая миссии Crew Demo-2, в рамках которой астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен будут доставлены на Международную космическую станцию, запланирована на 27 мая.

Сейчас на орбите Земли уже находятся 420 интернет-спутников Starlink. Полномасштабная сеть интернет-спутников должна обеспечить глобальное интернет-покрытие на всей планете.

Подробнее читайте по ссылке: Wi-Fi для всей планеты. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb