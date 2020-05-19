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Космічний корабель SpaceX Crew Dragon доставили на космодром NASA

Вівторок, 19 травня 2020, 03:13

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon доставили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Джерело: NASA

Деталі: на 27 травня запланований запуск SpaceX Demonstration Mission 2 - першого пілотованого випробувального польоту до Міжнародної космічної станції багаторазового космічного корабля Dragon V2. До складу екіпажу увійдуть астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. Запуск космічного корабля забезпечить ракета Falcon 9.

Політ пройде в рамках другого етапу програми NASA з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

Запуск запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом).</p

NASA/Kim Shiflett
NASA/Kim ShiflettNASA/Kim ShiflettNASA/Kim Shiflett

Теми: СШАкосмос


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