Космічний корабель SpaceX Crew Dragon доставили на космодром NASA

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon доставили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Джерело: NASA

Деталі: на 27 травня запланований запуск SpaceX Demonstration Mission 2 - першого пілотованого випробувального польоту до Міжнародної космічної станції багаторазового космічного корабля Dragon V2. До складу екіпажу увійдуть астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. Запуск космічного корабля забезпечить ракета Falcon 9.

Політ пройде в рамках другого етапу програми NASA з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

Запуск запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом).</p

On May 20, @AstroBehnken and @Astro_Doug will depart @NASA_Johnson and arrive at Kennedy where they will stay for the week leading up to their launch to the @Space_Station on May 27.



Learn more about @NASA and @SpaceX's preparations to #LaunchAmerica: https://t.co/d1YYeACVXw pic.twitter.com/bcuWUOmA1u