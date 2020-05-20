Усі розділи
Укр / Рус

Резніков: Зеленський готовий до "нормандської зустрічі" і по відеоконференції

Середа, 20 травня 2020, 08:45

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр Олексій Резніков вважає, що президент України Володимир Зеленський готовий до нової зустрічі у "нормандському форматі".

Джерело: Резніокв в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мені здається, що це було б можливо навіть у режимі відеоконференції. Була б на це, так би мовити, політична воля всіх чотирьох лідерів.

Я вам точно можу сказати, що президент України готовий до цієї зустрічі та цієї розмови. Але, справді, на сьогодні відбувається на всіх різних рівнях обговорення та інвентаризація, чи виконали всі сторони ті домовленості, які були досягнуті в Парижі 9 грудня".

Деталі: Резніков зазначив, що особисто пропонував керівнику російської делегації у ТКГ Борису Гризлову провести цю інвентаризацію.

Він наголосив, що, наприклад, доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця утримання осіб Російська Федерація не забезпечила, "хоча їхній лідер, президент Володимир Путін був і підтвердив, що вони готові цього досягати".

Резніков нагадав, що не домовилися також про початок робіт у двох місцях на лінії зіткнення на Донбасі, де мають відкритися КПВВ, які мають гуманітарне значення.

Він запевнив, що Україна зі свого боку в Золотому "зробила все необхідне". Поки що якісь ремонтні роботи з тієї сторони не почалися, хоча українська сторона дала "всі гарантії безпеки".

Теми: нормандський форматЗеленськийТКГДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти обстріляли українські позиції із мінометів калібру 120 мм та 82 мм — ООС

За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 

відеоСБУ затримала відомого на весь світ хакера

фото, відеоТимошенко замість роботи у парламенті провела день у спа-готелі на Львівщині – "Схеми"

В Італії відновилося зростання смертності і числа нових заражень коронавірусом

оновленоВелике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів – ЗМІ

Усі головні новини...
нормандський формат
Єрмак поспілкувався з радниками лідерів "нормандської четвірки"
Єрмак запропонував Німеччині, Франції і Росії перезавантажити переговори в Мінську
"Іншої Росії в нас немає": Кулеба розповів про перспективи нормандського саміту
Останні новини
09:02
У середу половину України покроплять дощі
08:58
Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині впала до 11 тисяч
08:45
Резніков: Зеленський готовий до "нормандської зустрічі" і по відеоконференції
08:26
Кислиця про "кримську" відеоконференцію РФ в Радбезі ООН: Постріл в ногу
08:18
Румунські курорти на Чорному морі відкриються з 1 червня
08:00
Головні новини вівторка і ночі: перейменування Дня захисника, Гордон та СБУ
07:16
Результати перших випробувань вакцини проти COVID-19 дають надію на успіх
07:10
Російські окупанти обстріляли українські позиції із мінометів калібру 120 мм та 82 мм — ООС
06:21
В США COVID-19 діагностовано у понад півтора мільйона людей
04:46
Презентацію iPhone 12 перенесли через коронавірус — Apple Insider
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!