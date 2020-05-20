Резніков: Зеленський готовий до "нормандської зустрічі" і по відеоконференції

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр Олексій Резніков вважає, що президент України Володимир Зеленський готовий до нової зустрічі у "нормандському форматі".

Джерело: Резніокв в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мені здається, що це було б можливо навіть у режимі відеоконференції. Була б на це, так би мовити, політична воля всіх чотирьох лідерів.

Я вам точно можу сказати, що президент України готовий до цієї зустрічі та цієї розмови. Але, справді, на сьогодні відбувається на всіх різних рівнях обговорення та інвентаризація, чи виконали всі сторони ті домовленості, які були досягнуті в Парижі 9 грудня".

Деталі: Резніков зазначив, що особисто пропонував керівнику російської делегації у ТКГ Борису Гризлову провести цю інвентаризацію.

Він наголосив, що, наприклад, доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця утримання осіб Російська Федерація не забезпечила, "хоча їхній лідер, президент Володимир Путін був і підтвердив, що вони готові цього досягати".

Резніков нагадав, що не домовилися також про початок робіт у двох місцях на лінії зіткнення на Донбасі, де мають відкритися КПВВ, які мають гуманітарне значення.

Він запевнив, що Україна зі свого боку в Золотому "зробила все необхідне". Поки що якісь ремонтні роботи з тієї сторони не почалися, хоча українська сторона дала "всі гарантії безпеки".