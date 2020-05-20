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Резников: Зеленский готов к "нормандской встрече" и по видеоконференции

Среда, 20 мая 2020, 08:45
Резников: Зеленский готов к нормандской встрече и по видеоконференции

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников считает, что президент Украины Владимир Зеленский готов к новой встрече в Нормандском формате.

Источник: Резников в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров.

Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря".

Детали: Резников указал, что лично предлагал руководителю российской делегации в ТКГ Борису Грызлову провести эту инвентаризацию.

Он подчеркнул, что, например, доступ представителей Международного комитета Красного Креста в места удерживания лиц Российская Федерация не обеспечила, "хотя их лидер, президент Владимир Путин был и подтвердил, что они готовы этого достигать".

Резников напомнил, что не договорились также о начале работ в двух местах на линии соприкосновения на Донбассе, где должны открыться КПВВ, которые имеют гуманитарное значение.

Он заверил, что Украина со своей стороны в Золотом "сделала всё необходимое". Пока что какие-то ремонтные работы с той стороны не начались, хотя украинская сторона дала "все гарантии безопасности".

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматЗеленскийТКГДонбасс
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