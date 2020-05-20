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Зеленский: Кумовьев я на должности не назначал, Ермаку доверяю

Среда, 20 мая 2020, 11:23
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский говорит, что назначает на должности "чистых" людей, которым доверяет.

Источник: Зеленский во время большого диалога с прессой, отвечая на вопрос УП

Детали: Корреспондент УП припомнил Зеленскому его собственные слова о "не назначать кумовьев и военных друзей" на ответственные должности в государстве. На вопрос, почему на важные должности глава государства назначает людей не по профессиональным качествам, а тех, с кем имеет дружеские отношения, Зеленский апеллировал, что ни кума или военного друга на должности не назначил.

 
дмитрий ларин, уп

Прямая речь: "Кто такой господин Ермак?. Он не имеет опыта как кинопродюсер, да простит мне господин Ермак. Он всегда был опытным юристом. Господин Ермак имеет именно то образование, которое нужно голове Офиса (президента), как мне кажется .. Потому это институт международных отношений, международное право... Он не является моим кумом, я ему доверяю".

Детали: Относительно генерального прокурора Ирины Венедиктовой президент также заявил, что назначил человека "нового" для этой сферы, но с послужным списком. Зеленский говорит, что с Венедиктовой познакомился во время предвыборной кампании.

Что касается других назначений, как своего близкого друга Ивана Баканова - председателем СБУ - Зеленский отметил лишь, что в стране "кадровый голод".

Украинская правда


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