Усі розділи
Укр / Рус

Леонід Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського

Середа, 20 травня 2020, 12:02

Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма звертався до президента Володимира Зеленського  з проханням припинити його участь у ТКГ.

Про це Зеленський заявив на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що це рішення не ухвалене і станом на зараз Кучма ще лишається керівником ТКГ. Втім, звернення від Кучми надходило.

"Дійсно Леонід Данилович пропонували, щоби ми все передали Резнікову", - розповів президент.

За його словами, ця ідея з’явилася після того, як Резніков повноцінно увійшов у мінський процес. Втім, Зеленський попросив Кучму залишитися на цій посаді принаймні на час реформи "мінської групи".

"Я його (Кучму) попросив (довести до того), щоби з російської сторони також був оновлений склад, давайте дочекаємося, і потім ви вирішите – якщо ви втомлені за багато років вашої складної праці, то будемо вам дякувати, з шаною і з повагою", - заявив Зеленський.

Детальніше про події у Мінському процесі читайте у публікації "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу.

Теми: КучмаМінські угоди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Вирок Порошенку ще попереду

ІнфографікаУкраїнці оцінили президентський рік Зеленського: ключові завдання провалив

З понеділка в Україні працюватиме транспорт і дитсадочки – Зеленський

Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 19 тисяч, за добу 16 смертей

За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду"

Усі головні новини...
Кучма
Кучма випередив Зеленського в рейтингу президентів
Суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака та Кучми
Прямі переговори з ОРДЛО: В’ятрович написав заяву в СБУ, а Вакарчук вимагає пояснень
Останні новини
12:19
Кличко розповів ще про три осередки коронавірусу в Києві: гуртожитки і дитячий центр
12:16
Зеленський: однієї каденції не вистачить
12:11
Коронавірус у Києві: за добу плюс півсотні хворих, двоє померли
12:09
ІнфографікаСоціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту
12:09
Зеленський про мера Черкас: Я за один стіл з такими бандитами не сяду
12:09
"Треба боротися за інвестиції": Зеленський знизив планку для отримання "інвестняні"
12:03
Зеленський про резонансні справи: Аваков повинен довести до кінця справу Шеремета
12:02
Леонід Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського
12:00
"Оскар" хочуть перенести, хоч він аж у 2021 році
11:53
Президент сподівається "дотиснути" банки для дешевих кредитів
Усі новини...