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Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського

Середа, 20 травня 2020, 12:02

Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма звертався до президента Володимира Зеленського  з проханням припинити його участь у ТКГ.

Про це Зеленський заявив на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що це рішення не ухвалене і станом на зараз Кучма ще лишається керівником ТКГ. Втім, звернення від Кучми надходило.

"Дійсно Леонід Данилович пропонували, щоби ми все передали Резнікову", - розповів президент.

За його словами, ця ідея з’явилася після того, як Резніков повноцінно увійшов у мінський процес. Втім, Зеленський попросив Кучму залишитися на цій посаді принаймні на час реформи "мінської групи".

"Я його (Кучму) попросив (довести до того), щоби з російської сторони також був оновлений склад, давайте дочекаємося, і потім ви вирішите – якщо ви втомлені за багато років вашої складної праці, то будемо вам дякувати, з шаною і з повагою", - заявив Зеленський.

Детальніше про події у Мінському процесі читайте у публікації "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТКГКучмаМінські угодиДонбасЗеленський
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