Леонід Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського
Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма звертався до президента Володимира Зеленського з проханням припинити його участь у ТКГ.
Про це Зеленський заявив на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Зеленський наголосив, що це рішення не ухвалене і станом на зараз Кучма ще лишається керівником ТКГ. Втім, звернення від Кучми надходило.
"Дійсно Леонід Данилович пропонували, щоби ми все передали Резнікову", - розповів президент.
За його словами, ця ідея з’явилася після того, як Резніков повноцінно увійшов у мінський процес. Втім, Зеленський попросив Кучму залишитися на цій посаді принаймні на час реформи "мінської групи".
"Я його (Кучму) попросив (довести до того), щоби з російської сторони також був оновлений склад, давайте дочекаємося, і потім ви вирішите – якщо ви втомлені за багато років вашої складної праці, то будемо вам дякувати, з шаною і з повагою", - заявив Зеленський.
Детальніше про події у Мінському процесі читайте у публікації "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу.