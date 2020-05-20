Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кучма хочет оставить минские переговоры и просил об этом Зеленского

Среда, 20 мая 2020, 12:02

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обращался к президенту Владимира Зеленского с просьбой прекратить его участие в ТКГ.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что это решение не принято и по состоянию на сейчас Кучма еще остается руководителем ТКГ. Впрочем, обращение от Кучмы поступало.

"Действительно, Леонид Данилович предлагал, чтобы мы все передали Резникову", - рассказал президент.

По его словам, эта идея появилась после того, как Резников полноценно вошел в минский процесс. Впрочем, Зеленский попросил Кучму остаться на этом посту по крайней мере на время реформы "минской группы".

"Я его (Кучму) попросил (довести до того), чтобы с российской стороны также был обновлен состав, давайте дождемся, и потом вы решите - если вы устали за много лет вашей сложной работы, то мы вас поблагодарим, со всем уважением", - заявил Зеленский.

Подробнее о событиях в Минском процессе читайте в публикации "Мы попробуем, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГКучмаМинские соглашенияДонбассЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: